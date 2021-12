Von Maneskin bis ElyOtto – Diese Songs waren 2021 die erfolgreichsten Tiktok-Hits

Einen Einblick in die Vorlieben der Community gewährt unter anderem die Liste der Songs, die auf Tiktok am beliebtesten und erfolgreichsten waren.

Zum Ende von 2021 wird abgerechnet: Tiktok hat einen Jahresbericht veröffentlicht , der zusammenfasst, welche Trends und Inhalte die Plattform in den letzten zwölf Monaten dominierten. Über eine Milliarde Nutzerinnen und Nutzer haben Tiktok in diesem Jahr weltweit genutzt, sprich Videos veröffentlicht und/oder Inhalte konsumiert, was für die Statistik einen kunterbunten Haufen von Material zusammengebracht hat.

Auch die Songs, die in diesem Jahr für Videos zum Einsatz kamen, wurde unter die Lupe genommen. Das Top-5-Ranking gewährt einen Einblick in die musikalischen Trends und Erfolge des Jahres.

«Astronaut In The Ocean» – Masked Wolf

An der Spitze steht ein Song, der bereits Ende 2020 langsam aber sicher zum Tiktok-Trend wurde und dann insbesondere in den ersten Monaten des laufenden Jahres nicht mehr von der Plattform wegzudenken war. Dabei steht – wie so oft auf Tiktok – nur ein ganz kurzer Ausschnitt aus «Astronaut In The Ocean» von Rapper Masked Wolf (30) überhaupt im Fokus.