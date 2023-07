Souvenirs solltest du besser nicht aus deinen Ferien mitbringen

Nicht jede Koralle, die man am Strand in den Ferien findet, darf man mit nach Hause nehmen.

Eine schöne Muschel, eine Koralle oder eine spezielle Pflanze als Souvenir aus dem Ausland mit in die Schweiz bringen? Aufgepasst: Häufig ist es einem nicht bewusst, dass sich hinter einem Andenken ein Produkt verstecken kann, das von einer geschützten Art stammt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die jeweiligen Produkte in der Natur gefunden wurden – z. B. Korallen am Strand oder Federn im Wald – oder gekauft wurden. Auch für Lebensmittel sowie lebende Tiere gelten strenge Vorschriften, wie der Bund auf seiner Website schreibt.

«Für sämtliches lebendes Pflanzenmaterial (Pflanzen, Früchte, Gemüse, Knollen, Edelreiser, Wurzeln, Schnittblumen, Samen etc.) von ausserhalb der EU ist die Einfuhr in die Schweiz seit 1. Januar 2020 verboten, ausser es liegt ein entsprechendes Pflanzengesundheitszeugnis vor», so das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV. So brauche es sogar ein solches Zeugnis für eine Orchidee, die man am Flughafen kauft, schreibt das BLV weiter.