Formel 1, Fussball, Ski : Diese Sportevents in Russland wurden wegen des Ukraine-Konflikts abgesagt

Die internationalen Sportverbände haben auf den Angriff von Russland auf die Ukraine reagiert. Zahlreiche Wettkämpfe wurden bereits abgesagt.

1 / 6 Die Skicrosser um Olympiasieger Ryan Regez werden nicht in Russland starten. Getty Images Der Ski-Weltverband Fis hat alle noch ausstehenden Weltcups in Russland in diesem Winter abgesagt. REUTERS In Sotschi findet 2022 kein Formel-1-Rennen statt. AFP

Darum gehts Zahlreiche Sportevents in Russland werden gestrichen.

Champions-League-Final, Formel-1-Rennen oder Länderspiele. Alles findet nicht auf russischem Boden statt.

Das Ioc forderte alle Verbände dazu auf.

Das Internationale Olympische Komitee hat alle internationalen Sportverbände dazu aufgefordert, «ihre gegenwärtig in Russland oder Belarus geplanten Sportveranstaltungen zu verlegen oder abzusagen». Wie das Ioc am Freitag dazu weiter mitteilte, solle mit diesen Massnahmen «der Bruch des olympischen Friedens durch die russische und belarussische Regierung in Betracht gezogen» werden. Die Sicherheit und der Schutz der Athleten hätten «absolute Priorität». Mehrere Verbände haben bereits Konsequenzen gezogen. Wir zeigen euch die abgesagten, respektive verschobenen Sportevents.

Champions-League-Final

In einer kurzen Pressemitteilung verkündete die Uefa am Freitag den Beschluss ihres Exekutivkomitees nach einer am Vortag eilig einberufenen Krisensitzung. Statt in der riesigen WM-Arena von St. Petersburg, der Heimatstadt Putins, wird das Finale der Königsklasse am 28. Mai (21.00 Uhr) nun erstmals seit 2006 wieder im Stade de France vor den Toren der französischen Hauptstadt stattfinden. Auf den Entzug der Top-Events reagierte der Kreml rasch. Man bedauere den Beschluss, den nächsten Königsklassen-Champion nicht in der Gazprom-Arena zu küren. «Es ist natürlich schade, dass diese Entscheidung getroffen wurde», sagte Putin-Sprecher Dmitri Peskow der Agentur Tass zufolge.

Internationale Spiele

Russische und ukrainische Clubs müssen in den laufenden Europacup-Wettbewerben ihre Heimspiele auf neutralem Boden ausrichten. Das betrifft konkret das Achtelfinal-Rückspiel von RB Leipzig am 17. März gegen Spartak Moskau in der Europa League. Wo nun gespielt wird, ist noch offen. Auch die Nationalmannschaften Russlands und der Ukraine dürfen in der Nations League ab diesem Sommer nicht daheim antreten, entschied die Uefa und erhöhte damit den Druck auf die noch tatenlose Fifa. Die Playoffs in der Qualifikation für die WM in Katar im März sind im Zuständigkeitsbereich des Weltverbandes, der am Donnerstag nach einer Sitzung mit Präsident Gianni Infantino noch keine Konsequenzen folgen liess. Russland und die Ukraine spielen in ihren Vierer-Gruppen noch um je ein WM-Ticket. Ein direktes Duell ist aber ausgeschlossen.

Formel-1-Rennen

Die Formel 1 wird nach dem russischen Angriff auf die Ukraine in diesem Jahr nicht in Russland fahren. Der Grand Prix in Sotschi war für den 25. September angesetzt gewesen. Es sei «unter den derzeitigen Umständen» unmöglich, den Grossen Preis von Russland auszutragen, hiess es in einer Mitteilung am Freitag. Die Entscheidung wurde nach einem Treffen am Donnerstagabend von Formel 1, Motorsport-Weltverband Fia und den Teams getroffen. In die Entscheidung seien alle relevanten Interessengruppen einbezogen gewesen. «Wir beobachten die Entwicklungen in der Ukraine mit Trauer und Bestürzung und hoffen auf eine rasche und friedliche Lösung der derzeitigen Situation», hiess es weiter.

Ski-Wettkämpfe

Der Ski-Weltverband Fis hat alle noch ausstehenden Weltcups in Russland in diesem Winter abgesagt. Die Entscheidung sei «im Interesse der Sicherheit aller Teilnehmer und zur Wahrung der Integrität des Weltcups» getroffen worden, wie der Verband am Freitag mitteilte. Es werde derzeit geprüft, ob die Wettkämpfe an einen anderen Ort verlegt werden könnten. Betroffen sind neben den Skicrossern unter anderem die Langläufer, Skispringer und Teilnehmer der Aerials-Wettkämpfe.

Handball-Spiele

Die Europäische Handball-Föderation hat auf den Angriff Russlands auf die Ukraine mit einer Verlegung aller anstehenden Heimspiele von Vereinen oder der Nationalmannschaften beider Länder reagiert. Bis auf weiteres müssen die Partien mit russischer oder ukrainischer Beteiligung auf neutralem Boden ausgetragen werden, teilte die EHF am Freitag mit.

