Neue Technologie : Diese Spracherkennung versteht dich, ohne dass du auch nur ein Wort sagst

Mit dem Projekt SilentSpeller soll es neu möglich werden, Sprache zu Text zu transkribieren, ohne die Worte aussprechen zu müssen. Das ist dank eines Sensors auf der Zunge möglich.

Es ist ein Forschungsprojekt des Georgia Institute of Technology, an dem Thad Starner Professor ist. Starner ist ein Pionier der tragbaren Technologie und spielte eine führende technische Rolle bei der Entwicklung von Google Glass. SilentSpeller basiert auf einem bereits bestehenden Produkt namens SmartPalate, das von Kieferorthopäden verwendet wird, um Menschen mit Sprachfehlern und -behinderungen zu helfen.

124 Sensoren messen Zungenbewegungen

Laut der Arbeit liest das Gerät die Zungenbewegungen und Kontakte mit dem Gaumen über die 124 Sensoren des Halters. Die Daten werden dann über ein USB-Kabel an einen PC oder ein Smartphone gesendet. Im Moment bedeutet das, dass den Benutzern des Prototyps ein Draht aus dem Mund baumelt, aber die Forschenden glauben, dass sie irgendwann eine drahtlose Version entwickeln könnten, die vollständig in den Mund passt. Das Gerät benötigt einen Zahnabdruck für eine passgenaue Halterung. So soll es möglich werden, lautlos zu diktieren, E-Mails oder SMS zu versenden ohne den Text stimmhaft aussprechen zu müssen. Obwohl Forschende seit Januar 2020 an dem Projekt arbeiten, gehen die Fortschritte seit der Corona-Pandemie langsamer voran.