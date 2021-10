Amsterdam, Hamburg, New York – Diese Städte könnten bis 2050 versinken

Mit Sauerstoffflaschen ausgestattete Touristen und Touristinnen tauchen am Haus von Anne Frank vorbei, während sich in dem verlassenen Gebäude Fische und andere Meeresbewohner tummeln: So könnte der Amsterdam-Urlaub im Jahre 2100 aussehen, wenn der Meeresspiegel, wie vom Weltklimarat prognostiziert, ansteigt.

Das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), im deutschsprachigen Raum als Weltklimarat bekannt, warnt vor einem durchschnittlichen Anstieg des Meeresspiegels von 60 bis 100 Zentimetern bis zum Jahr 2100, wenn keine Massnahmen zum Klimaschutz getroffen und umgesetzt werden. Selbst im Optimalfall, also wenn global grosse Bemühungen für den Klimaschutz erfolgen, rechnet das IPCC innert 100 Jahren noch mit einem Anstieg von 30 bis 60 Zentimetern. Als Massstab: In den letzten 100 Jahren stieg der Meeresspiegel an deutschen Küsten um 15 bis 20 Zentimeter an.