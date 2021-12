Plötzlich im Rampenlicht – Diese Stars sind die Aufsteiger der Super-League-Hinrunde

Obwohl sie schon länger auf den Schweizer Fussballplätzen unterwegs sind, hatte diese Profis bislang niemand so richtig auf dem Radar. In der laufenden Super-League-Saison hat sich das geändert.

Darum gehts Noch im Sommer hatte kaum einer diese Profis auf dem Radar – obwohl sie schon länger in der Schweiz spielen.

In dieser Super-League-Saison haben sie sich aber plötzlich ins Rampenlicht gespielt.

20 Minuten nennt die grössten Aufsteiger der Hinrunde.

Kastriot Imeri (21) – Servette

Schon in der letzten Saison gehörte Imeri bei den Grenats zu den Leistungsträgern. Doch in dieser Spielzeit scheint der Genfer nochmals drei Gänge höher geschaltet zu haben. Schon acht Mal hat der polyvalente Offensivspieler in dieser Saison eingenetzt. Zum Vergleich: In den vergangenen zwei Saisons gelang Imeri jeweils ein einziges Tor. Der Lohn: das erstmalige Aufgebot für die Nati.

Allan Arigoni (23) – GC

Auf dem GC-Campus in Niederhasli galt der Rechtsverteidiger jahrelang als Top-Talent. Vor zwei Jahren gab es zwischenzeitlich sogar Gerüchte, dass Chelsea und der FC Barcelona an Arigoni dran seien. Zwar gehörte der schnelle Defensivspieler auch während der beiden Jahre in der Challenge League zur GC-Stammelf, Verletzungen warfen den schweizerisch-jamaikanischen Doppelbürger aber immer wieder zurück. In dieser Saison kam Arigoni in allen 18 Super-League-Partien zum Einsatz – sowohl in der Innenverteidigung als auch hinten rechts. Beim 1:1 gegen Meister YB Anfang November erzielte Arigoni sein erstes Profi-Tor in der höchsten Schweizer Spielklasse.

Assan Ceesay (27) – Zürich

32 Mal stand der Gambier in der vergangenen Super-League-Saison auf dem Platz, gerade einmal zwei mickrige Törchen schauten in den 1165 Einsatzminuten (!) heraus. Doch seit Trainer André Breitenreiter bei den Zürchern an der Seitenlinie steht, reiben sich die FCZ-Fans verwundert die Augen. Der Stürmer knipst plötzlich – elf Treffer hat Ceesay schon auf dem Konto. Gegen Sion schnürte der einstige Flop-Transfer aus Lugano gar einen Viererpack.

Fabian Rieder (19) – YB

Schon in der vergangenen Saison durfte der Berner unter Gerry Seoane regelmässig mittun. Nun setzt auch Nachfolger David Wagner auf Rieder – auch weil er aufgrund der YB-Verletzungsmisere gar keine andere Wahl hat. Doch der U-21-Nationalspieler zahlt das Vertrauen mit konstant guten Leistungen zurück. Im letzten Champions-League-Gruppenspiel gelingt ihm im prestigeträchtigen Old Trafford sogar ein absolutes Traumtor.

Kaly Sène (20) – GC (Leihe von Basel)

Vier Spieler hatte der FC Basel am Deadline Day Ende August in letzter Sekunde noch verpflichtet. Doch von den beiden schnellen Offensivleuten Dan Ndoye und Joelson Fernandes konnte keiner bisher überzeugen. Im Gegenzug liess der FCB Kaly Sène leihweise zu den Grasshoppers ziehen. Dort hat der Senegalese sofort eingeschlagen: zwölf Spiele, acht Tore und zwei Vorlagen. Gegen St. Gallen glänzte der 20-Jährige aus der Juventus-Akademie gar mit einem Dreierpack inklusive Traumtor. Doppelt bitter für den FCB: Die Hoppers sollen eine Kauf-Option für Sène besitzen.

Amir Saipi (21) – Lugano

Ende August stand der U-21-Nati-Goalie noch in der Challenge League zwischen den Pfosten des FC Schaffhausen, dann klopfte plötzlich Lugano an. Die Tessiner waren im Seich, weil sowohl Noam Baumann als auch Ersatzmann Sebastian Osigwe ausfielen. So übernahm Saipi den Posten und führte die Bianconeri zu vier Siegen in Serie. Nachdem er wegen einer Verletzung zuletzt wieder Baumann Platz machen musste, kehrte der 1,94-Mann fürs letzte Hinrunden-Spiel gegen YB in den Kasten zurück.

Mirlind Kryeziu (24) – Zürich

In der vergangenen Saison krähte im Letzigrund kein Hahn mehr nach dem Innenverteidiger. Unter Massimo Rizzo kam das Eigengewächs in der Hinrunde nur zu einem einzigen Einsatz, sass sonst meist nur auf der Tribüne. In der Winterpause schob der FCZ Kryeziu schliesslich in die Challenge League nach Kriens ab. Nun scheint der seit kurzem kosovarische Nationalspieler unter André Breitenreiter sein Glück gefunden zu haben. 17 der 18 Hinrunden-Partien bestritt er über die volle Distanz und erzielte dabei schon drei Treffer. Einzig den Spitzenkampf gegen YB Mitte September verpasst er wegen einer Gelb-Sperre. Prompt kassiert der FCZ vier Gegentore.