David Beckham, Lady Gaga und BTS - Diese Stars sind in der Reunion-Folge von «Friends» dabei

Lange mussten Fans warten, nun ist es so weit: Der Teaser-Trailer und das Release-Datum für die lang erwartete Reunion-Folge der 90er-Kult-Serie «Friends» sind da. Nachdem im November 2019 erste Gerüchte um eine neue Staffel aufgekommen waren, kündigte der Sender HBO für Mai 2020 eine Spezialfolge an – die aufgrund der Covid-19-Pandemie jedoch verschoben werden musste.

Vergangenen Monat konnten die Dreharbeiten nun aufgenommen werden und im ersten Teaser wird verkündet: «Friends:The Reunion» wird ab dem 27. Mai auf dem Streamingdienst HBO Max verfügbar sein. Viel mehr erfahren wir darin jedoch nicht. So zeigt der Teaser lediglich, wie der Cast Arm in Arm von der Kamera wegspaziert. Oh – und wir hören eine neue Instrumental-Version des Theme-Songs «I'll Be There For You».