Diese Stars kommen am Wochenende an die Zurich Pop Con

Popkultur-Festival : Diese Filmstars triffst du am Weekend an der Zurich Pop Con

1 / 6 Cosplay, Games, Film, Kunst und Stars – Am 30. September und 1. Oktober findet die Zurich Pop Con statt. 20min/Anna Bila Das grosse Popkultur-Festival findet in der Messe Zürich statt. 20min/Anna Bila Neben den bekannten Cosplay-Aktivitäten sind dieses Jahr verschiedene Stars mit dabei. 20min/Anna Bila

Darum gehts Am 30. September und 1. Oktober findet die Zurich Pop Con statt.

Am Event gibts alles rund um Cosplay, Gaming, Film und Kunst.

Das Popkultur-Festival bietet auf fünf Bühnen verschiedene Talks und Panels mit Stars.

Dazu gehören Schauspieler und Synchronsprecher aus «The Walking Dead» und Marvel-Serien.

Der Schweizer Herbst wird mit mehreren grossen Events in Zürich eingeläutet, so findet aktuell auch das Zurich Film Festival statt. Ein weiteres Highlight für Liebhaber der Filmkultur ist die Zurich Pop Con, die am Wochenende vom 30. September bis zum 1. Oktober stattfindet. Dort tauchen Fans aber nicht im schicken Anzug oder Kleid auf, sondern oft im Cosplay. Fiktive Figuren wie Darth Vader, Lara Croft, Disney-Prinzessinnen sind an solchen Popkultur-Festivals in Fleisch und Blut anzutreffen. Hier erfährst du die Programmhighlights und welche Stars vor Ort sind.

Main Stage

Wer Schauspieler oder Synchronsprecher seiner Lieblings-Serien, -Filme und -Games in echt erleben will, sollte unbedingt an der Hauptbühne vorbeischauen. Dort machen unter anderem Stars aus «The Walking Dead», «Marvel’s Iron Fist», «Final Fantasy XVI», «Overwatch», «Valorant» oder gar aus Animes wie «My Hero Academia» ihre Aufwartung. Diese berichten von ihrem Alltag am Set oder im Studio. Ausserdem kämpfen Cosplayer und Cosplayerinnen samstags auf der Main Stage am grossen Cosplay Contest um den ersten Platz.

Mit dabei sind die deutsche Schauspielerin Nadia Hilker, die in «The Walking Dead» Magna spielt, eine der Hauptcharaktere in der weltweit bekanntesten Zombie-Serie. Auch Finn Jones, der sich in der Rolle von Iron Fist einen Namen im Marvel-Universum machte, wird aus dem Nähkästchen plaudern. «Zudem haben die Fans die Möglichkeit, ihre Idole persönlich zu treffen. Am Festival nehmen sich die Stars Zeit für ihre Fans», so Anouk Brunner, Mediensprecherin der Zurich Pop Con.

Gaming & Community Stage

Bekannte Social-Media-Influencer und Youtuber wie Domtendo, aSmoogl, Vlesk, iBlali und Cengiz haben Millionen von Followern und sind gemeinsam mit Schweizer Content Creators vor Ort. Fans können diese auf der Gaming & Community Stage antreffen. Neben der Unterhaltung gibt es auf dieser Bühne auch thematisch etwas seriösere Themen, so finden Fachpanels zum neuen Schweizer Jugendschutzgesetz, Gaming im Schulzimmer, KI in der Kunst oder Mikrotransaktionen in Games statt.

Sports & Action Zone

Wer nach dem Herumlaufen immer noch nicht müde genug ist, hat in der Sports & Action Zone die Möglichkeit, aktiveren Tätigkeiten beizuwohnen. Auf der Martial Arts Stage bringen Schweizer Sportler den Festivalbesucherinnen und -besuchern Kampfsportarten wie Karate, Escrimador, Kendo und Ki-Aikido näher. In einem Wrestling-Ring wird zudem die Schaukampf-Sportart aus den USA praktiziert.

Hier findest du das gesamte Programm und alle anwesenden Stars und Influencer.

An der Fantasy Basel 2023 verteilten wir Goodies für die Cosplay-Besucher. Das kam dabei heraus. 20Min/ Tarek El Sayed

Gehst du an Schweizer Popkultur-Festivals? Ja, aber eher an die Fantasy Basel. Ja, aber eher an die Zurich Pop Con. Ich gehe fast überall hin! Nur in wenigen Einzelfällen. Nein, das ist gar nichts für mich.