«Hotdogs sind Sandwiches»

So gut sind die Tiktok-Skills von Celebs wie KJ Apa und Will Smith

Ob KJ Apa, Will Smith, Miley Cyrus oder Liam Payne – Die Stars sind in der Tiktok-Welt angekommen und liefern ganz schön überzeugende Arbeit ab.

von Lucia Krones

Darum gehts Auf Tiktok zeigen mittlerweile auch Hollywoodstars, nicht nur neue Tiktok-Stars, kurze Videos und Sketches.

Oft zeigen sie sich dabei von einer neuen Seite.

Wir zeigen dir die absurd-komischsten Tiktoks der Celebs.

Will «Hotdog» Smith

Will Smith (51) macht auf seinem Tiktok-Account eine mutige Ansage: Er sei ein «Hotdogs sind Sandwiches»-Verfechter. Damit entfachte er einen wilden Streit in seinen Kommentaren. «Wie kannst du nur?», entrüstet sich eine Userin. «Hamburger sind auch Sandwiches», meint ein anderer User.

KJ «WTF» Apa

Was macht KJ Apa (23) denn so glücklich? Der Schauspieler zeigt uns auf Tiktok jede erdenkliche Grimasse und singt dazu: «Ich glaube, dass ich verrückt werde.» Auf Instagram erzählt er ausserdem, wie sehr er die App liebt. Apa hat sich nun sogar einen zweiten Tiktok-Account eingerichtet, auf dem er seine Dancemoves zur Schau stellt.

Lena «Pferd» Meyer-Landrut

Lena Meyer-Landrut (29) wird während ihres Videos zum Pferd. Ausserdem hat sie blaue Haare und die Stimme einer Opernsängerin.

Justin «Fass mich nicht an» Bieber

Huch! Was ist denn mit Justin Bieber (26) passiert? Mit weit geöffneten Augen und starrem Lächeln tanzt er, während er sich verdoppelt und vervierfacht. Die Leute sind verwirrt: «Das ist angsteinflössend» oder «gruselig und gleichzeitig sehr befriedigend», heisst es in den Kommentaren.

Miley «Couple Goals» Cyrus

So synchron kriegts fast niemand hin: Miley Cyrus (27) und ihr Freund Cody Simpson (23) stellen andere Tiktoker gerade in den Schatten. Mit ihrer Performance zeigt Miley, wie präzise ihr Disney beigebracht hat, Choreografien zu tanzen.

Ariana «Stützrädli» Grande

Ariana Grande (27) stellt ihr Velo mit Stützrädli in einem Baumarkt zur Schau. Hoffentlich wurde sie nicht von der Security zurechtgewiesen.

Britney «Random» Spears

In ihrem letzten Video posiert Britney Spears (38) anfangs mit einem Blumenstrauss. Danach läuft sie nur noch ins Bild, lächelt in die Kamera und verschwindet wieder. In den Kommentaren machen sich die Leute Sorgen, weil sie immer weirdere Videos von sich postet.

Liam «Versteckspiel» Payne

Liam Payne (26) macht bei der Tiktok-Challenge mit, in der man für eine Millisekunde in andere Kleidung schlüpft. Er ändert die Challenge jedoch und sitzt auf einmal in einem Koffer.

Nick «Kein Bier vor vier» Jonas

Auf seiner letzten Tour, die wegen des Coronavirus frühzeitig abgebrochen werden musste, zeigte Nick Jonas (27) in einem Tiktok aus Deutschland, dass er ein ganzes Bier runterbringt. Wir gratulieren herzlichst.

Shawn «Brille» Mendes und Camila «Hippie» Cabello

In diesem Video nennen sich Shawn Mendes (21) und seine Freundin Camila Cabello (23) selber «Boomer», weil sie einen alten Tiktok-Trend recyclen und dann sogar nicht einmal korrekt ausführen. Come on Shawny, das kannst du besser!