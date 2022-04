Billie Eilish: Sie schrieb am Wochenende Geschichte. Mit ihren 20 Jahren war sie die jüngste Musikerin, die je am Coachella als Headline auftrat. Für diese Möglichkeit sei sie «verdammt dankbar» gewesen. Am Ende ihrer Show dankte sie den jubelnden Fans und witzelte: «Sorry, ich bin nicht Beyoncé.» Sie war 2018 nämlich die erste schwarze Frau, die als Headlinerin beim Coachella-Festival mit einer grossen Bühnenshow aufgetreten war.