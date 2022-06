Wettbewerb: Diese Start-ups hoffen auf deine Stimme am Venture-Award

Kategorie: Industrials & Engineering

Unternehmen: Bearmind SA

Beschreibung: Bearmind ist ein Spin-off der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne. Es schützt Profi- und Freizeitsportler vor Hirnverletzungen, indem Sensoren und Algorithmen in Helmen in Echtzeit das Gehirnerschütterungsrisiko testen. Das Start-up arbeitet dafür mit Klubs der Schweizer Eishockeyliga zusammen.