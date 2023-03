Champions League: Schafft der FC Liverpool Wunder gegen Real Madrid?

In der Königsklasse stehen diese Woche vier Achtelfinal-Rückspiele an. Während Liverpool gegen Real ein kleines Wunder braucht, dominiert bei Napoli gegen Frankfurt Ärger um Fans die Schlagzeilen.

1 / 6 Mit dem Rücken zur Wand: Mo Salah und Liverpool müssen nach dem 2:5 im Hinspiel gegen Real eine Drei-Tore-Differenz wettmachen. IMAGO/Sipa USA Mit Xherdan Shaqiri schaffte Liverpool es bereits 2019 gegen Barcelona, eine Drei-Tore-Differenz aus dem Hinspiel zu korrigieren. imago images/Shutterstock Zum Aufeinandertreffen mit alten Bekannten kommt es in Manchester. Leipzig-Coach Marco Rose wird alles dafür tun, nicht von seinen Ex-Spielern Manuel Akanji und Erling Haaland rausgeworfen zu werden. imago images/Team 2

Darum gehts Am Dienstag und Mittwoch kommt es in der Champions League zu den ersten Achtelfinal-Rückspielen.

Frankfurt und Liverpool stehen nach den Hinspielen mit dem Rücken zur Wand.

Bei City – Leipzig und Porto – Inter scheint noch alles offen zu sein.

Liverpool und die Hoffnung vom Wunder von Madrid

Die grösste Affiche dieser Woche findet im Estadio Santiago Bernabéu statt. Liverpool benötigt nach dem 2:5-Debakel im Hinspiel am Mittwoch ein nicht minder episches Rückspiel, um doch noch das vermeintlich Unmögliche möglich zu machen. Grund zur Hoffnung machen Liverpool zwei spannende Fakten.

Als eins von nur vier Teams in der Historie schaffte es Liverpool, einen Rückstand von mindestens drei Toren nach einem K.o.-Runden-Hinspiel in der CL noch zu drehen. 2018/19 schaffte die Klopp-Elf, ein 0:3 gegen Barça im Rückspiel an der Anfield Road noch in ein 4:0 zu drehen. Zudem ist Liverpool (zusammen mit Arsenal, ManCity und Chelsea) eins von vier englischen Teams, dass in europäischen Wettbewerben auswärts gegen Real gewonnen hat.

Allerdings haben die Reds seit dem 1:0-Sieg im Februar 2009 ihre letzten beiden Gastspiele im Bernabéu verloren. Die Königlichen kamen in 26 ihrer bisherigen 27 europäischen K.o.-Spielen weiter, wenn sie das Hinspiel auswärts gewannen.

Tormaschine Napoli will erstmals ins Viertelfinal

Napoli ist aktuell eine der formstärksten Mannschaften Europas und steht nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel kurz davor, erstmals in der Club-Geschichte ins CL-Viertelfinal einzuziehen. In der Champions League schoss der Tabellenführer der Serie A heuer 22 Tore. Letztmals gelang es Juventus und Inter (jeweils 30 Tore) vor 20 Jahren als italienische Mannschaft, in einer Saison mehr Treffer zu erzielen.

Hoffnung für Frankfurt liefert der Fakt, dass das Team von Nati-Star Djibril Sow in dieser Saison in der Königsklasse auswärts immer traf. In drei Partien erzielten sie fünf Treffer und siegten dabei zweimal.

Nebengeräusche gibt es wegen der Frankfurter Fans. Erst verbot das italienische Innenministerium allen Anhängern aus Deutschland den Zugang zum Stadion in Neapel. Dann schaffte es die Eintracht, mit einem Eilantrag, den Bann vor Gericht für ungültig erklärt zu bekommen, ehe die Präfektur Neapels am Sonntag erneut ein Verbot für Anhänger aus Frankfurt aussprach. Wegen der unsicheren Situation teilte der Eintracht-Vorstand schlussendlich mit, komplett auf ihr Auswärtskontingent an Tickets zu verzichten.

Schiessen Haaland und Akanji Ex-Coach Rose raus?

Im Hinspiel überzeugte RB Leipzig gegen Manchester City und hielt mit dem 1:1 die Ausgangslage fürs Rückspiel offen. Das hochtalentierte deutsche Team ist in der Champions League seit fünf Spielen ungeschlagen. Doch: Leipzigs überragender Stürmer Christopher Nkunku, der in den letzten zwölf CL-Einsätzen zehn Tore erzielte, ist verletzt.

Ein Weiterkommen von RB ist gemäss Experten nicht unwahrscheinlich, würde jedoch dennoch an eine Sensation grenzen: In der K.o.-Phase der Champions League ist Manchester City im eigenen Stadion eine Macht. In den letzten acht CL-Heimspielen siegte City sieben Mal und spielte einmal Remis. Letztmals verlor City in der CL zu Hause 2018 gegen Liverpool. Geht es nach den Wettanbietern, werden Nati-Star Manuel Akanji und Erling Haaland ihren Ex-Coach und aktueller Leipzig-Trainer Marco Rose aus der Königsklasse werfen.

Schafft Porto die Wende gegen Inter?

Grosse Spannung gibt es im Estadio do Dragão. Dort blieb Porto in den vorherigen zwei Champions-League-Duellen mit Inter unbesiegt, muss nun aber einen 0:1-Rückstand aufholen. Hoffnung, dass dies klappt, macht die jüngere Historie der Portugiesen mit italienischen Teams. Jedes der letzten vier Duelle mit Serie-A-Vertretern zu Hause, konnte Porto für sich entscheiden. Für Inter spricht der Fakt, dass man in vier von fünf K.o.-CL-Spielen nach einem Hinspielsieg weiterkam. In der Königsklasse verlor Porto zudem vier der letzten sechs Heimspiele in der K.o.-Phase. Keine guten Aussichten für die Portugiesen.

Wer gewinnt die Champions League? Real Madrid Bayern München Manchester City Chelsea Ein anderes Team