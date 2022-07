Sonnenschutz: Diese Stellen vergisst du immer beim Eincremen

Mitten im Hitzesommer laufen die Sonnencreme-Verkäufe heiss. Gut so – schliesslich wird es für die Haut sonst richtig gefährlich: Direkte Sonneneinstrahlung ohne Schutz erhöht das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken. Dazu kommen frühzeitige Hautalterung und der Klassiker, schmerzender Sonnenbrand. Alles bekannte Sonnen-Folgen. Und trotzdem gibt es ein paar Stellen am Körper, die immer wieder vergessen gehen. Auf diese fünf solltest du besonders achten: