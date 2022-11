Unihockey-WM : «Diese Stimmung hat Suchtpotential» – Unihockey-Festtage in Zürich gestartet

Die Unihockey-WM in Zürich und Winterthur ist angelaufen. Am Samstag ist der Startschuss für acht Tage Unihockey-Spektakel gefallen. 20 Minuten war mit von der Partie.

Mit seinem Führungstreffer löste Michael Schiess bei den Nati- Fans Ektase aus. Captain Bischofberger sichtlich enttäuscht. «Wir müssen leistungsmässig aufs Niveau der Fans kommen.» Mehr als 8'000 Fans fanden den Weg in die Swiss Life Arena. Weil der Ansturm auf die Tickets so gross war, musste auch der oberste Rang geöffnet werden.

Darum gehts In Zürich und Winterthur findet die Unihockey-WM statt.

Am Samstag eröffnete die Schweiz das Turnier mit einem Sieg über Norwegen.

Die Stimmung in der Swiss Life Arena war elektrisierend.

Die neugebaute Swiss Life Arena hat ihren ersten Härtetest bestanden. Als Michael Schiess in der 15. Minute eine schöne Kombination verwertet, droht das neue Zuhause der ZSC Lions zu platzen. Die Nati führt im Auftaktspiel der Heim-WM gegen Norwegen. 8’500 unihockeyverrückte Fans bringen die Halle zum Beben. Nur anderthalb Minuten später die nächste Eruption der Freude. Claudio Laely erhöht auf 2:0. Mit dieser Führung gehen die beiden Mannschaften in die Katakomben. Torschütze Michael Schiess sagt in der ersten Drittelpause gegenüber SRF: «Diese Stimmung hat definitiv Suchtpotenzial.»

Das erste Drittel ist der perfekte Auftakt für diesen Grossanlass. Schon vor der Partie gibt es Gänsehaut-Garantie. Das ganze Stadion stimmt die Nationalhymne an. Den Schweizer Psalm aus über 8’000 Mündern gleichzeitig zu hören, ist nichts alltägliches. Nati-Stürmer Schiess: «So was habe ich noch nie erlebt.»



Vor dem Nati-Spiel wurde der Event mit einer Tanzshow und einer feierlichen Rede vom Präsidenten des Schweizer Unihockeyverband Daniel Bareis eröffnet. Bareis lobte die Unihockey-Fans und heizte die Halle so richtig ein.

Schwaches Mitteldrittel kostet den Sieg

Im zweiten Abschnitt konnte die Nati nicht an die gute Leistung des ersten Drittels anknüpfen. Zwar konnte man auf den Anschlusstreffer durch Terjesen reagieren und in Überzahl eine tolle Kombination zum 3:1 verwerten. Aber ein Doppelschlag kurz vor der zweiten Pausensirene brachte den Norwegern der Ausgleich. Das Pfeiffkonzert beim Penalty von Ketil Kronberg war ohrenbetäubend. Der Skandinavier blieb aber cool und verwerte zum zwischenzeitlichen 2:3.

Im letzten Drittel fielen nochmal zwei Tore, so dass man am Schluss mit einer Punktetrennung leben musste. Captain Nicola Bischofberger war mit dem gezeigten nicht zufrieden. «Es hat nicht gereicht, es war schade konnten wir den Fans nicht mehr bieten. Weil die Stimmung war grandios. Am Sonntag müssen wir aufs Level der Fans kommen, dass wir gegen Finnland etwas ausrichten können.»

Für die Anhänger war das Unentschieden weniger dramatisch. Die Stimmung war bombastisch, so etwas habe ich so noch nie erlebt.» Man schaue schon für Tickets an anderen Tagen. Könnte schwierig werden, denn die Gruppenspiele der Nati sind schon grösstenteils ausverkauft. Die WM soll ein Fest für alle sein. Im Publikum sind viele Familien mit Kindern zu sehen. In der zweiten Drittelpause holt Stadion-Moderator Sascha Ruefer drei Kandidaten aufs Feld für ein Gewinnspiel, zwei Buben und ein Teenager. Trotz der lautstarken Unterstützung von den Rängen trifft keiner das Ziel und alle gehen leer aus. Die Fans feiern trotzdem.

Unihockey-Exoten sind auch am Start

Um die WM in acht Tagen durchziehen zu können, ist ein dichtgedrängter Terminplan unumgänglich. Pro Tag finden in der Swiss Life Arena und der AXA Arena in Winterthur je drei Spiele statt. Die Schweiz trifft am Sonntag um 14:00 Uhr auf Finnland. Am Samstagabend trafen in der Swiss Life Arena noch Thailand und Kanada aufeinander. Die Nordamerikaner entschieden dieses Spiel 8:4 für sich. Neben den Thailand sind mit den Philippinen, Singapur und Australien noch weitere Unihockey-Exoten mit dabei.