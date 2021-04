Genau so wie Satiriker Andreas Thiel. Dieser ist auch für die geplante Demo des Bündnisses am 10. April in Altdorf als Redner angekündigt auf einem Flyer.

Teilnehmer der Corona-Demo des «Aktionsbündnisses Urkantone für eine vernünftige Corona-Politik» in Lachen am 21. November 2020.

Die Corona-Demo am 10. April 2021 in Altdorf UR wurde von den Behörden verboten, trotzdem wird auf Social Media zur Teilnahme aufgerufen.

Welche rechtlichen Konsequenzen hat die Teilnahme an einer unbewilligten Demonstration? Patrice Martin Zumsteg: Eine Teilnahme an einer unbewilligten Demonstration ist ein Verstoss gegen das kommunale Recht, da besagte Demonstration bewilligt werden muss. Als Konsequenz kann eine Busse von mehreren 100 Franken ausgesprochen werden, sofern die Identität des Demonstrierenden festgestellt werden kann.

In Zürich und Winterthur wird zu Krawallen aufgerufen – inwiefern unterscheidet sich die Teilnahme an einer gewalttätigen Versammlung zur Teilnahme an einer illegalen Demonstration?

Demonstrationen sind durch die Versammlungs- und Meinungsfreiheit geschützt – andere Veranstaltungen, die diesen Schutz nicht aufweisen, können rechtlich anders behandelt werden. Hinzu kommt, dass gewalttätige Versammlungen nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung gerade nicht von der Versammlungsfreiheit geschützt sind. Es sind also weitergehende Einschränkungen – insbesondere gegenüber den gewaltbereiten Personen – zulässig.