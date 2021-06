Alpstein - Diese süsse Hündin soll in Zukunft Leben retten

Der Kantonspolizist G. Frei erzählt, was auf Nala und ihn zukommt. 20min/amv

Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden hat ein neues Teammitglied – ein vierbeiniges: Die Hündin Nala. Während viele Leute eher daran gewöhnt sein dürften, Polizisten mit deutschen Schäferhunden zu sehen, ist Nala eine zwölf Wochen alte ungarische Vizsla-Hündin. Warum genau ein Hund dieser Rasse ausgewählt wurde, hat seinen Grund.

«Im Alpstein brauchen wir solche Hunde»

Während deutsche Schäferhunde für ihre Arbeit im Schutzdienst bekannt sind, benötigt die Innerrhoder Kantonspolizei einen Hund mit anderen Fähigkeiten. Nala wurde wegen ihren Geruchs- und Personensuchfähigkeiten der Vizslas ausgewählt. Im Alpstein werden immer wieder Personen vermisst. So meldete etwa im Mai ein Vater seinen Sohn und dessen Freundin als vermisst. Eine grosse Suchaktion wurde gestartet. Später stellte sich heraus, dass das Paar nur in einem Funkloch war.

Genau bei solchen Suchaktionen soll künftig Nala auch zum Zug kommen. Roland Koster, Sprecher der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden, sagt: «Wir brauchen solche Hunde, insbesondere im touristischen Alpsteingebiet.» Die Polizei habe viele Hilfsmittel, die sie in den Bergen einsetze, etwa Mobiltelefonortung, Helikopter und Drohnen, aber Spürhunde seien für die Such- und Rettungsmannschaft sehr viel wert. Zu der Rasse von Nala meint Koster: «Die Vizslas sind sehr hartnäckige Hunde, die geben nicht so schnell auf und folgen den Spuren, bis die Person gefunden ist.»

Vollwertiges Familienmitglied

Der künftige Hundeführer der zwölf Wochen alten Hündin ist der Kantonspolizist G. Frei. Er konnte selber eine Hunderasse auswählen und diese bei seinen Vorgesetzten vorschlagen. So kam es zur Beschaffung der ungarischen Vizsla-Hündin. Für Frei war nicht nur wichtig, dass sein Hund für die Personensuche geeignet ist, sondern auch familienfreundlich ist. Denn er ist neben Polizist auch Ehemann, Vater eines Kindes und bereits Besitzer eines anderen Hundes und einer Katze. Sie alle werden künftig mit Nala unter einem Dach leben. «Sie gilt als vollwertiges Familienmitglied», sagt Frei.

«Wir fangen ganz einfach an»

Für den künftigen Hundeführer und Nala beginnt nun die gemeinsame Ausbildung. Am Schluss der Ausbildung wird die Aufgabe der Hündin sein, vermisste und verletzte Abenteurer und Abenteurerinnen in den bergigen Regionen aufzuspüren. Die Ausbildung zum Personensuchhund, im Fachjargon «Mantrailing» genannt, wird zwei Jahre dauern. In diesen zwei Jahren wird Nala darauf trainiert, Gerüche einer Person nachzugehen und diese Person schliesslich auch zu finden. Frei ist ebenfalls zum ersten Mal in der Ausbildung. Er und Nala werden nach der Ausbildung gemeinsam die Prüfung ablegen.

Gemächlich starten sie die neue Herausforderung. Frei erklärt: «Wir fangen mit ganz einfachen Gerüchen an. So muss Nala zuerst mich finden.» Der erste Erfolg werde sein, die Beziehung zwischen Mensch und Hund aufzubauen. Das geschehe aktuell. Für Frei geht mit der Ausbildung zum Hundeführer ein Traum in Erfüllung: «Es ist wunderbar, wenn man sein Hobby und den Beruf verbinden kann.» Der Polizist hofft, dass er und Nala nach der Ausbildung in der Lage sein werden, Menschen zu finden und viele Leben zu retten.

