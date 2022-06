Streamingstarts Juni 2022: Diese Surf-Serie macht dich ready für den Sommer

«Surviving Summer»



Die australische Serie dreht sich um Summer (Sky Katz), eine Teenagerin, die in New York aufgewachsen ist. Sie wird von der Schule verwiesen – schon zum zweiten Mal. Für Summers Eltern ist klar: Jetzt ist Schluss. Sie schicken ihre Tochter zu einer befreundeten Familie ins australische Shorehaven. Für Summer ist das andere Ende der Welt der letzte Ort, an dem sie sein will.