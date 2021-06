Daten aus England - Diese Symptome sind typisch für die Delta-Variante

Daten aus England : Diese Corona-Symptome sind typisch für die Delta-Variante

Forscher haben entdeckt, dass die Symptome bei einer Infektion mit der Delta-Mutante offenbar etwas anders sind als bei den bislang vorherrschenden Varianten. Das macht die Identifizierung nicht einfacher.

Die zunächst in Indien entdeckte Corona-Virusvariante Delta kann bei Patienten anscheinend etwas andere Symptome als frühere Corona-Typen verursachen. In einer britischen App zur Überwachung von Corona-Symptomen wurden zuletzt am häufigsten Kopfschmerzen, eine laufende Nase und eine raue Kehle gemeldet, wie die BBC am Montag berichtete. In Grossbritannien macht die als sehr ansteckend geltende Delta-Variante bereits mehr als 90 Prozent aller Fälle aus, weshalb Premierminister Boris Johnson die Aufhebung der Corona-Massnahmen noch einmal verschiebt.