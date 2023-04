Finma: Postfinance und Zürcher Kantonalbank müssen nachbessern

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma hat ihre jährliche Beurteilung der Recovery- und Resolution-Planung der systemrelevanten Schweizer Finanzinstitute für das Berichtsjahr 2022 veröffentlicht. Der Resolution-Bericht bezieht spätere Ereignisse, insbesondere die Fusion von UBS und Credit Suisse, nicht ein. Die Finma beurteilt auf der Basis der bestehenden Too-Big-To-Fail-Vorgaben (TBTF) jährlich die Fortschritte der Recovery- und Resolution-Planung («Stabilisierungs-, Notfall- und Abwicklungsplanung») der systemrelevanten Finanzinstitute Credit Suisse, UBS, Postfinance, Raiffeisen, Zürcher Kantonalbank sowie der systemisch bedeutsamen Finanzmarktinfrastrukturen (FMI) SIX x-clear und SIX SIS.

Institute reichten Notfallplanungs-Dokumente per Jahresmitte 2022 ein

Die Finma veröffentlicht hierzu seit 2020 eine Berichterstattung über den aktuellen Stand der Arbeiten per Ende des vorangegangenen Jahres. Mit der Publikation der Resolution-Berichterstattung 2023 kommt die Finma ihrer in der Bankenverordnung festgeschriebenen Verpflichtung (vgl. Art. 66) für das Berichtsjahr 2022 nach. Die Institute reichten die Notfallplanungs-Dokumente per Jahresmitte 2022 ein. Die Resolvability-Arbeiten der Grossbanken wurden mit Status per Ende 2022 beurteilt.