Dittingen BL

Warum interessieren sich Archäologen für diese Tapeten?

In einem alten Baselbieter Bauernhaus gönnten sich die Bewohner seit 1892 regelmässig einen Tapetenwechsel. Die archäologische Bauforschung konnte diese lückenlos dokumentieren.

Die Zeitung verriet den Forschern, wann die erste Tapete Einzug hielt an der Dorfstrasse 4. Es war im Jahr 1892.

Neun Schichten Tapeten konnten Archäologen in einem Dittinger Kleinbauernhaus säuberlich voneinander trennen.

Als Grundierung für die erste Tapete im Dittinger Kleinbauernhaus diente eine Zeitung. Es war die «Unterhaltungsbeilage zum Birsblatt» aus dem Jahr 1892. Damit ist klar, wann an der Dorfstrasse 4 in Dittinger die gedruckte Wandzier Einzug hielt. Die Baselbieter Kantonsarchäologie hat die wechselnde Wandgestaltung seither lückenlos nachvollziehen können und dokumentiert. Von dieser archäologischen Forschung der besonderen Art, berichtete der Kanton Baselland am Mittwoch auf Facebook.