Schweiz: Skischuhtasche von Fischer wegen Brandgefahr zurückgerufen

Bei der beheizbaren Skischuhtasche «Skibootbag Alpine Heated 230V/12V», die ab Januar 2018 beim Sportartikelhersteller Fischer erhältlich war, kann es zu Beschädigungen und Verformungen durch Hitzeentwicklung am Heizstufen Regler der Tasche kommen. Dies kann zu einer Brandgefahr führen, wie das eidgenössische Büro für Konsumentenfragen in einer Mitteilung schreibt. Auch Fischer schreibt in seiner Mitteilung, dass eine Brandgefahr nicht zu 100 Prozent ausgeschlossen werden könne.