Ein Mitglied des Tierschutzvereins Weil am Rhein, das per Zufall am Clean-Up-Day teilnahm, brachte die Hündin ins Tierheim.

Im Rahmen des Clean-up-Day waren vergangenes Wochenende unzählige Helfer unterwegs, um Abfall einzusammeln. Die Abfallsammler in Steinen (D) mussten aber nebst jeglichem Müll eine Hündin aus dem Wasser fischen. «Wir waren am Flussufer der Wiese von Steinen in Richtung Basel unterwegs, als ein im Wasser treibendes Objekt unsere Aufmerksamkeit erregte», sagte der Finder auf Anfrage von «20 Minuten».

Hündin traumatisiert

Durch einen glücklichen Zufall befand sich in der Aufräumgruppe auch ein Mitglied des Tierschutzvereins Weil am Rhein (D). Es habe sofort dem Tierheim in Hauingen bei Lörrach (D) Bescheid gesagt, so der Finder. Die Hündin konnte anschliessend dort untergebracht werden.