Rote Listen – Diese Tiere sind in der Schweiz vom Aussterben bedroht

Das Mauswiesel gehört zu den gefährdeten Tierarten in der Schweiz.

Mehr als ein Drittel aller Säugetiere und 40 Prozent der Brutvögel in der Schweiz gelten als gefährdet.

Unterbrochene Wildtierkorridore, Mangel an Lebensraumqualität und schlecht vernetzte Lebensräume – alles Faktoren, die die Artenvielfalt in der Schweiz bedrohen. Was heisst das aber genau und wie wird eine Gefährdung gemessen? Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) führt auf drei roten Listen aus, welche Tierarten zurzeit gefährdet sind. Besteht das Risiko des Aussterbens einer Tierart, braucht es entsprechende Massnahmen. Die Listen umfassen Libellen, Säugetiere und Vögel. Die 2021 und 2022 überarbeiteten Listen zeigen erfreulicherweise eine positive Entwicklung.