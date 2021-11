Diese Tiktok-Trends sind gut für die Gesundheit

So können beruhigende und entspannende Videos einen positiven Effekt auf das Gehirn haben.

Tiktok hat nicht den besten Ruf, was die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Nutzerinnen und Nutzer angeht – sei es, weil es auf der Plattform so einfach ist, Stunden beim Swipen durch Videos zu verlieren, oder weil immer wieder Challenges viral gehen, die für die Tiktokerinnen und Tiktoker, die auf den Trend aufspringen, tatsächlich gefährlich bis hin zu lebensbedrohlich werden können. Aber nicht alle Aspekte von Tiktok sind schlecht für die psychische oder physische Gesundheit der Nutzerinnen und Nutzer, wie eine neue Studie von Lensblog, die in Zusammenarbeit mit psychologischen und wissenschaftlichen Expertinnen und Experten erstellt wurde, zeigt.