Auf Social Media kursiert eine Todesanzeige aus Romanshorn. Sie ist Marta Städler gewidmet, die im Alter von 91 Jahren im Altersheim Holzenstein in Romanshorn verstorben ist. In der Todesanzeige heisst es, sie sei «nicht an Corona, sondern an den Folgen der sehr streng ausgelegten Corona-Massnahmen» verstorben. Besuche der Angehörigen waren aufgrund der Corona-Situation im Heim vorübergehend nicht möglich. Dazu steht in der Todesanzeige: «Trotz vieler Anfragen unsererseits konnte es das Leitungsteam nicht einrichten, dass wir die überaus enge Verbindung, die wir ein Leben lang pflegten, aufrechterhalten konnten.»