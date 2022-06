46 Tote in Texas: «Diese Todesfälle sind Präsident Bidens Schuld» 

In einem Lastwagen im US-Bundesstaat Texas sind 46 tote Migranten und Migrantinnen entdeckt worden. Der Feuerwehrchef der Grossstadt San Antonio, Charles Hood, bestätigte den grausigen Fund am Montagabend. Demnach wurden 16 Überlebende in Krankenhäuser gebracht, zwölf Erwachsene und vier Kinder. «Die Patienten, die wir gesehen haben, waren zu heiss, um sie zu berühren, sie haben unter Hitzeschlägen gelitten.»

Die Behörden gaben drei Festnahmen bekannt. Der Lastwagen wurde nahe der Autobahn I-35 gefunden, die zur Grenze zu Mexiko führt. Immer wieder werden von Mexiko aus in Lastwagen versteckte Migranten und Migrantinnen in die USA geschleust. Von San Antonio zur Grenze von Mexiko sind es etwa 250 Kilometer. Mittlerweile haben sich eine Reihe von Politikern und auch der Papst zur Tragödie gemeldet.

Papst Franziskus hat sich betroffen vom Tod von Migranten und Migrantinnen in der spanischen Exklave Melilla und in Texas gezeigt. «Das Schicksal der in Texas und Melilla verunglückten Migranten schmerzt mich», schrieb das Oberhaupt der katholischen Kirche am Dienstag bei Twitter. Franziskus wolle für jene beten, die in der Hoffnung auf ein besseres Leben gestorben sind. «Der Herr öffne unsere Herzen, solche Unglücke dürfen sich nicht wiederholen», forderte der 85 Jahre alte Pontifex.