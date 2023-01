Weltwirtschaftsforum 2023: Diese Top-Shots kommen nach Davos

Die Teilnehmerliste für das Jahrestreffen wird am Dienstag um 14.30 Uhr an einer Medienkonferenz bekanntgegeben. Bereits bekannt ist, dass weder Präsident Joe Biden noch Vize-Präsidentin Kamala Harris nach Davos reisen werden. Wie die US-Botschaft in Bern vergangene Woche mitteilte, werden stattdessen der Arbeitsminister Martin J. Walsh und John Kerry, der Sondergesandte des Präsidenten für das Klima, am WEF teilnehmen.