Einreisebeschränkungen

Diese Touristen dürfen wieder in die Schweiz reisen

Die Schweiz hebt die Einreisebeschränkungen für 21 Länder per 20. Juli auf. Unsere Karte zeigt, aus welchen Ländern die Schweiz eine Einreise wieder erlaubt.

Schweizer Staatsbürger dürfen aus sämtlichen Ländern in die Schweiz einreisen. Dasselbe gilt für Staatsangehörige eines Schengen-Staates und für freizügigkeitsberechtigte Personen aus den EU/Efta-Staaten.

Die Schweiz bleibe vorsichtig und lockere die Einreisebeschränkungen zurückhaltend, schrieb das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) am Donnerstag im Kurznachrichtendienst Twitter. Montenegro zum Beispiel bleibe auf der Risikoliste.

Der Bundesrat hatte die Aufhebung der Einreisebeschränkung für die neu hinzugekommenen Länder bereits Anfang Juli in Aussicht gestellt. Er nahm damals von einer entsprechenden Empfehlung des EU-Rates Kenntnis und kündigte an, dass die Schweiz voraussichtlich folgen werde. Schon damals kündigte er die Öffnung für den 20. Juli an.