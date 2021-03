Nein, Harry Styles hat die Halskette für Männer sicherlich nicht erfunden. Doch es ist das wohl am meisten herbeigezogene Bild, wenn wir 2021 über Halsketten für Männer sprechen. Der britische Popstar bricht in seiner Outfitwahl regelmässig mit Geschlechternormen, auch bei seiner Schmuckwahl. So sieht man den 27-Jährigen öfters mit Perlenkette um den Hals.