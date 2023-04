Trendfrisuren für Mittellanges Haar 2023

Ich mag lange Haare an mir am liebsten.

Der Cub Cut

Wer sich mit der englischen Sprache auskennt, ist einen Schritt voraus: Als ‹ cub › bezeichnet man (neben den Welpen anderer Tierarten) die Jungen von Wölfen – mit dem Cub Cut daher die Mini-Version des Wolf Cuts . «Er ist eine coole Mischung aus einem Trend der 80er-Jahre und Anime-Schnitten und vereint damit Alt und Neu», verrät der Coiffeur. «Es ist wichtig, dass die Frisur stark gestuft und fransig geschnitten wird – am besten mit einem Messer.» Ausserdem rät Simone: «Man sollte unbedingt mit Stirnfransen und kürzeren Partien spielen, Hauptsache, es wird nicht geradlinig.» Der Trend ist übrigens auch in der Schweiz schon angekommen: «Neben dem Vokuhila wird der Cub Cut bei uns fast täglich angefragt.»

Der Shoulder Grazing Bob

«Kürzer als ein Long-Bob, aber länger als die normale Version», so beschreibt der Coiffeur den idealen Bob für 2023. Dabei ist eines besonders wichtig: «In den 2000ern machte Rihanna den asymmetrischen Bob berühmt – er wird im Nacken kürzer und vorne länger. Das ist heute vorbei. Der Bob wird sehr geradlinig auf einer Länge geschnitten.» So wirkt das Ergebnis moderner. Die ideale Länge fällt dabei direkt bis auf die Schultern. Der stufenlose Schnitt sorgt laut dem Experten auch bei feinem Haar für Volumen. Einziger Nachteil: «Sobald er über die Schultern fällt, bewegen sich die Haare nach aussen und sorgen für einen Look wie in den 30ern. Um bei der modernen Version zu bleiben, muss man daher regelmässige Besuche beim Coiffeur in Kauf nehmen.»