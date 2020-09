Diese Trends klauen wir von den Männern

Diese Modesaison ist für Männer, die auch gerne einmal herausstechen. So sah man auf den Runways für Herbst und Winter 2020/21 auch das eine oder andere e xzentrische Kleidungsstück. Etwa die Faux-Fur-Mäntel, die uns in S chwarz fast ein bisschen an die N achtwache von « Game of Thrones » erinnern.

Auch wir möchten uns vom monotonen G rau da draussen abheben und schlüpfen darum gerne in Faux-Fur-Mäntel und Chunky Boots. Und für den Apéro schmeissen wir uns in unser h übschestes Seidenhemd. Wir zeigen euch die schönsten T rends aus der Männermode :

Faux-Fur-Mäntel

Sie sind genauso cool und glamourös, wie sie aussehen: XXL - Fellmäntel. Vetements schickte die vergangene Saison ein Modell über den Runway, in dem wir am liebsten einen faulen Sonntag verbringen möchten. Auch bei Dolce & Gabbana und Louis Vuitton konnte man die grossen Fellmäntel sehen.

Bei Dolce & Gabbana wurde der Fellmantel mit einem grungigen Look kombiniert. Gamma-Rapho via Getty Images Vetements zeigte in Paris einen flauschigen Mantel in Blau. Gamma-Rapho via Getty Images Louis Vuitton kombinierte den Flauschmantel mit einem perfekt sitzenden Anzug. Getty Images

Die Fellmäntel halten dich kuschlig warm und sorgen dafür, dass du stilvoll durch die kühlen Tage kommst. Wir setzen natürlich nur auf Modelle aus Fake Fur. So trotzt du modebewusst der Kälte:

Faux-Fur-Mantel im 70’s-Look ca. Fr 246.- von Unrealfur . Courtesy of Unrealfur Fake-Mink-Coat in D unkelblau ca. Fr 1100.- von FAZ Courtesy of FAZ Mintgrüner Faux-Fur-Mantel ca. Fr. 205.- von jakke . Courtesy of jakke

Chunky Boots

So schnell vermiest uns das Herbstwetter gar nichts mehr. Mit den richtigen Stiefeln seid ihr perfekt gegen Nässe und Kälte geschützt und setzt dabei erst noch ein modisches Statement. So sah man die Chunky Boots in den Shows von Prada oder Fendi, meist mit einem grungigen Twist.

Prada zeigte in Milan eine chunky Version von Gummistiefeln. Gamma-Rapho via Getty Images Fendi zeigte in Milan Chelsea-Boots mit Plateau-Absatz. Gamma-Rapho via Getty Images Einen klassischen schwarzen Boot zeigte Fendi in Milan. Gamma-Rapho via Getty Images

Mit diesen Schuhen stapfst du stilsicher durch nasse Gassen. Hier sind unsere Empfehlungen für chunky Boots:

Chelsea Boots aus veganem Leder ca. Fr. 48.- von Koi footwear . Courtesy of Koi footwear Chunky Boots aus W ildleder Fr. 59.95 von Bronx bei Metro Boutique . Courtesy of Bronx Schwarze Plateau-Stiefel aus Kunstleder Fr. 70.- von Even & Odd bei Zalando . Courtesy of Even & Odd

Seidenhemden

Im Sommer haben wir bereits die meiste Zeit in unseren liebsten Hemdshirts gelebt. Wir möchten die Pieces auch im Herbst nicht missen und klauen uns den Trend vom Männer-Runway. Für den Herbst und Winter darf das Hemd gerne langärmelig und aus fliessenden Stoffen sein. Wer es luxuriös mag, setzt natürlich auf reine Seide. Vom Schnitt her bedienen wir uns gleich bei der Männerabteilung. Das Hemd kann wie bei Dolce & Gabbana in die Hose gesteckt getragen werden oder auch nicht, wie das etwa Off-White gezeigt hat.

Off-White kombinierte das Seidenhemd mit einer Lederhose und Sneakers. Getty Images John Lawrence Sullivan zeigte das Seidenhemd mit Mesh-Shirt und – wie auch Off-White mit einer Lederhose. Gamma-Rapho via Getty Images Seidenhemd mit Anzughose kombiniert, so wie bei Dolce & Gabbana, und schon ist man bereit fürs Office. Gamma-Rapho via Getty Images

Mit einem Seidenshirt bist du nicht nur für das Büro bestens gewappnet, sondern auch für den Apéro danach. Je nachdem mit welchen Pieces du das Seidenhemd kombinierst, kann es casual oder edel aussehen. Das sind unsere Empfehlungen für Seidenhemden: