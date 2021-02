Mit dem Schlagwort «Luxus-Rastplatz» widmete der Regionalsender TVO am Sonntag dem Rastplatz Wildhus-Süd an der Autobahn A1 einen Beitrag. Konkret geht es um eine neue Treppe samt Handläufer aus Chromstahl, die das Bundesamt für Strassen (Astra) dort hat bauen lassen. Kostenpunkt: 22’800 Franken. Das liegt laut Astra im Rahmen dessen, was so ein Projekt eben kostet. Die Treppe führt zum WC-Häuschen. Direkt daneben ist ein Weg, der bereits seit rund 50 Jahren zur Toilette führt. Man hat neu also die Qual der Wahl.