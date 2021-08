Schräge Einkaufswagen und gratis Häppchen - Diese Tricks bringen dich dazu, mehr einzukaufen

Das beeinflusst uns unbewusst im Laden:

Um Menschen zum Einkauf zu verleiten, leuchten Detailhändler bestimmte Produkte gezielt an. «Auch im Obst- und Gemüsebereich wird die Beleuchtung gezielt eingesetzt, um das Angebot besser in Szene zu setzen», erklärt Marketingexpertin Suvada.

Auch sind die Wege in Läden so ausgelegt, dass Kunden und Kundinnen mehr einkaufen. So seien die Waren nicht zufällig angeordnet, sondern so, dass die Konsumenten bestimmte Wege gehen müssen. «Oft sind beispielsweise beim Kaffee, Tee auch die Konfitüren zu finden, da es thematisch zueinander passt», erklärt Suvada. Das erhöhe die Chance, das Kunden und Kundinnen mehr Produkte kaufen.