Diese Tricks helfen bei Aufwachproblemen nach der Zeitumstellung

Zwar durftest du in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Stunde länger schlafen, trotzdem fühlst du dich seitdem nicht ganz auf der Höhe? Keine Sorge, da geht es dir nicht alleine so. Studien haben ergeben, dass rund ein Drittel der Bevölkerung Probleme mit der Zeitumstellung hat.

Das Drehen am Uhrzeiger wirkt sich auf den Körper wie ein kleiner Jetlag aus. Blöd nur, dass man am Montag nach der Umstellung in den meisten Fällen gleich wieder zurück in den Alltag finden muss.

Hast du nach der Zeitumstellung Schlafprobleme? Ja, jedes Mal. Nur bei Umstellung auf die Sommerzeit. Nur bei Umstellung auf die Winterzeit. Kommt mal vor. Ist mir noch nie aufgefallen. Nein, damit habe ich keine Probleme. Ich weiss nicht.

Nach der Umstellung auf die Winterzeit geht man oft später ins Bett, die Macht der Gewohnheit weckt einen trotzdem morgens zur üblichen Zeit. Die Folge? Man schläft weniger lang und ist müde. Bis der Körper sich an die Umstellung gewöhnt hat, können Tage oder gar Wochen vergehen. Ausser man hilft ihm etwas auf die Sprünge. Und zwar mit folgenden Tipps.

Streck dich richtig

Setz dich gleich nach dem Aufwachen auf die Bettkante und dehne dich ausgiebig. Das bringt ohne grosse Anstrengung deinen Kreislauf in Schwung, mobilisiert die Gelenke und fördert die Durchblutung. Zudem wird dein Blut mit Sauerstoff angereichert und dein Stoffwechsel angekurbelt. Die morgendliche Müdigkeit ist so schnell überwunden.

Leichte Dehnübungen am Morgen bringen deinen Kreislauf in Schwung. Pexels/Shvets Production

Einheizen

Ist es am Morgen im Schlafzimmer kalt, fällt es noch schwerer, das warme Nest zu verlassen. Die Lösung dieses Problems? Eine Zeitschaltuhr an der Heizung, die noch vor dem Weckerklingeln anspringt. So lässt es sich am Abend bei Temperaturen von 17 bis 20 Grad ideal einschlafen und am Morgen bei wärmeren Temperaturen wieder aufstehen.

Ist die Raumtemperatur am Morgen angenehm warm, lässt es sich einfacher aufstehen. Unsplash/Egor Ivlev

Auf Tageslicht setzen

Egal wie müde du bist, mach in den Tagen nach der Zeitumstellung auf gar keinen Fall einen ausgiebigen Mittagsschlaf. Das bringt deinen Rhythmus sonst endgültig durcheinander. Was stattdessen hilft, ist Tageslicht und ein Spaziergang an der frischen Luft. Tageslicht ist übrigens auch am Morgen beim Aufstehen von Vorteil, denn es hemmt die Produktion des körpereigenen Schlafhormons Melatonin und regt den Stoffwechsel an. Lass also am besten die Vorhänge offen und die Storen oben – oder schaffe dir in den dunklen Monaten einen Wecker an, der Tageslicht simuliert.

Auch wenn man nicht mit einem solchen Ausblick gesegnet ist, sollte man die Storen im Winter oben lassen. Pexels/Roberto Nickson

Musik aufdrehen

Geräusche sind der beste Reiz, um wach zu werden – und nein, damit meinen wir nicht das nervige Weckerklingeln. Lass noch im Bett deine Lieblings-Playlist laufen und gönn dir anschliessend eine fünf- bis zehnminütige Aufwachphase. Dank der Musik fühlst du dich nach dem Aufstehen nicht nur wacher, sondern garantiert auch besser gelaunt. Mitsingen ist übrigens erlaubt: Wissenschaftler der schwedischen Universität Göteburg haben nämlich festgestellt, dass eine Viertelstunde Singen Herz- und Kreislauf auf Trab bringt und der Körper besser mit Sauerstoff versorgt wird.

Play-Taste statt Snooze-Button: Das bringt gute Laune. Getty Images/iStockphoto

Trinken, trinken, trinken

Der Körper verliert über Nacht bis zu einen halben Liter Flüssigkeit. Wenn du morgens schneller in die Gänge kommen willst, kannst du die Dehydrierung mit zwei Gläser lauwarmem Wasser ausgleichen. Damit bringst du nicht nur deinen Körper wieder ins Gleichgewicht, sondern regst zusätzlich auch den Stoffwechsel an, was zur Steigerung des allgemeinen Aktivitätslevels führt.

Zwei Gläser lauwarmes Wasser am Morgen, regen den Stoffwechsel an. Pexels/Yaroslav Shuraev