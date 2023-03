Sevelen: Kiosk erhält neue Tür

Fast zwei Wochen lang sah der Kiosk am Bahnhof in Sevelen wie ausgestorben aus. Schuld daran war ein defekter Rollladen. Der Defekt zwang die Kioskbetreiberin dazu, ihre Kundinnen und Kunden durch die Seitentür zu bedienen. Das Geschäft der 57-Jährigen litt enorm darunter. Sie schrieb grosse Verluste . Den Kiosk hat die Spanierin bei der SBB gemietet. Die Firma kannte die Rollladenproblematik, unternommen wurde bis vor kurzem laut der Kioskbetreiberin jedoch nicht viel.

Kurz nachdem sich die Kioskbetreiberin an die Medien gewandt hatte, trat die SBB erneut mit ihr in Kontakt. Auf einmal ging alles schnell. Letzten Freitag wurde beim Sevelener Kiosk eine neue Tür montiert. Jetzt kann die Kioskbetreiberin ihre Ware wieder wie zuvor verkaufen. Das Geschäft läuft langsam wieder besser: «Die Stammkundschaft ist zurück, ob andere Kunden wieder kommen, weiss ich nicht», so die Spanierin. Der Rollladen sei immer noch unten, was verwirrend für die Kundschaft sei. «Die Leute sind immer noch fixiert auf den Rollladen», sagt die Kioskbetreiberin.