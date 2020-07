Terroranschlag von Halle

Diese Tür rettete zahlreiche Menschen, jetzt wird sie zum Ausstellungsstück

Die Tür der Synagoge in Halle (D) hat einem Terrorangriff standgehalten. Sie hat einen grossen symbolischen Wert – jetzt wird sie ausgetauscht.

Die Synagogentür in Halle, die im vergangenen Herbst einem rechtsterroristischen Angriff standgehalten hat, soll am 28. Juli ausgetauscht werden. Das teilte der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Halle, Max Privorozki, der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Angreifer hatte mehrfach auf die Türe geschossen und versucht, sie gewaltsam zu öffnen. Er wollte am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur ein Massaker unter den Gläubigen anrichten.

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte der Türe eine besondere Bedeutung beigemessen. In seiner Weihnachtsansprache am 25. Dezember sagte er: «Es ist ein Wunder, dass sie standgehalten hat. Dass nicht noch mehr Menschen diesem brutalen antisemitischen Anschlag zum Opfer gefallen sind – nicht noch mehr als die zwei, die ermordet worden sind.»

Am 9. Oktober 2019 hatte ein schwerbewaffneter Mann versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen, in der Gläubige den höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur, begingen. Als er scheiterte, erschoss er in der Nähe eine 40 Jahre alte Frau und einen 20-Jährigen. Das Geschehen streamte er live ins Internet. Am Dienstag beginnt der Prozess gegen den Angeklagten.