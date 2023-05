Kniebeugen: Darum solltest du Squats unbedingt in dein Training integrieren

Bei den Kniebeugen sprichst du die grossen Muskelgruppen an und trainierst so nicht nur die Muskeln, sondern verbrennst auch viele Kalorien.

Die Technik ist bei Kniebeugen entscheidend

Mache die Übung auf einem festen Untergrund, stelle die Füsse etwa schulterbreit auf und achte darauf, dass dein Gewicht gleichmässig verteilt ist. Stehst du eher breit, beanspruchst du die Muskeln an der Oberschenkel-Innenseite. Sind deine Füsse näher beieinander, sind hauptsächlich die vorderen Oberschenkel aktiv. Die Fussspitzen sollten leicht nach aussen zeigen. Wenn du nun das Gesäss absenkst, achte darauf, dass deine Knie in die gleiche Richtung zeigen wie die Füsse – ist das nicht der Fall, riskierst du Knieverletzungen.

Fersen gehören auf den Boden

Wenn du dich wieder aufrichtest, presse deine Fersen bewusst in den Boden und schiebe dich so hoch. Der Blick geht während der ganzen Übung nach vorne. Am besten atmest du ein, wenn du in die Hocke gehst, und atmest aus, wenn du dich wieder nach oben schiebst.