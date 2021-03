Wer viel Zeit vor dem Bildschirm verbringt , kennt das Gefühl von müden Augen am Ende eines Tages. Einige verbringen seit dem Lockdown noch mehr Zeit als sonst vor elektronischen Geräten. Das ist mit ein Grund, wieso sich mit Eye Yoga jetzt ein neuer Wellness-Trend durchsetzt.

Verbindung von Augen und Nacken

Im oberen Abschnitt der Nackenregion befinden sich Muskeln, die dem Hirn Informationen zur Position des Kopfes und des Nackens weitergeben. Diese Muskeln reagieren auf die Bewegungen der Augen. Wenn du aber den ganzen Tag in den Bildschirm starrst, ist die Bewegung deiner Augen sehr limitiert, was dann zu angespannten Nackenmuskeln führt. Eye Yoga soll helfen, diese Symptome zu lindern.

Augen Yoga ist keine total neue Erscheinung. So gibt es beispielsweise auch im Ashtanga Yoga Techniken, in denen die Augen integriert werden. Die Kontrolle über unsere Aufmerksamkeit durch unsere Sicht , kann auch dabei helfen, in stressigen Situationen die Ruhe zu bewahren.