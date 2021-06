Mobility Training sollten die Grundlage deines Workouts bilden

Zudem ist es wichtig, dass der Körper übt, Positionen richtig und kontrolliert einzunehmen. Im Mobility-Training werden gesunde Bewegungsabläufe so lange trainiert, bis sie der Körper automatisch ausführt. So werden das Verletzungsrisiko und Schmerzen im Training minimiert.

Die acht besten Mobility-Übungen im Video

Du bist jetzt neugierig, was hinter Mobility-Moves steckt? Schau dir am besten unser Video mit den acht besten Übungen an und probiere das Beweglichkeitstraining aus.

Mobility ist ein Must bei jedem Training

Personal t rainerin Evelyn Ludwig empfiehlt, in jede Trainingseinheit zehn bis fünfzehn Minuten Mobility zu integrieren. Wichtig ist dabei, dass der Körper vor her gut aufgewärmt wird. Am besten eignen sich für das Warm-up lockeres J oggen, V elofahren oder R udern. Am besten baust du deine M obility-Einheit also am Ende eines jeden Workouts ein und variierst die Übungen, damit du auch langfristig gefordert bleibst.