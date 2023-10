Swiss-Flugbegleiter fertigt Uhr in der Luft zwischen Genf und New York

Weltpremiere : Flugbegleiter fertigt Uhr in der Luft zwischen Genf und New York

Am Mittwoch spielt sich im hinteren Teil der Business-Kabine des Swiss-Fluges Genf–New York eine ungewöhnliche Szene ab. Zwei Linkshänder sitzen vor einer tragbaren Werkbank, die auf ihren Sitzablagen platziert ist. Das Duo stellt in einer Höhe von über 10’000 Metern eine Uhr her.

Mitten in der Businessclass wurde das Werkzeug zum Uhrmachen ausgepackt. Genève Tourisme Uhrmacher Kevin Nebel betreute das Projekt über den Wolken. Emmanuel Coissy Erschaffen wurde die Uhr vom Flugbegleiter Damien Perucca. Emmanuel Coissy

Der eine ist ein Uhrmacher aus Neuenburg, Kevin Nebel, 38 Jahre alt. Der andere, Damien Perucca, 26 Jahre alt, ist ein Flugbegleiter aus Genf. Unter der Anleitung des Meisters baut er das Räderwerk sorgfältig zusammen. Von den acht Stunden, die der Flug dauerte, benötigte er etwas weniger als drei Stunden, um die Uhr fertigzustellen.

Der Zeitmesser ist der erste, der in einem Flugzeug in dieser Höhe gefertigt wurde. Der Profi-Uhrmacher erklärt: «Es gibt keine Partikel in der Luft. Die Belüftung ist die gleiche wie in einem Labor.»

Uhrmacherei fördern

Die Aktion ist eine Initiative von Genève Tourisme in Zusammenarbeit mit der Schweizer Fluggesellschaft und soll die Uhrmacherei fördern. Die in der Luft geborene Uhr ist bis zum 22. Oktober in einem Showroom von Watches of Switzerland in Manhattan ausgestellt und gehört zu den 84 Kreationen, die für den Grand Prix de l’horlogerie de Genève ausgewählt wurden, der am 9. November im Théâtre du Léman verliehen wird.

So sieht die fertige Uhr aus. Emmanuel Coissy

Anreiz für Nordamerikaner

Die Wahl des Swiss-Fluges nach New York ist nicht unbedeutend. Denn zahlreiche nordamerikanische Reisende kommen jährlich nach Genf. Im Jahr 2019 verbuchten sie laut Genf Tourismus insgesamt 378’475 Übernachtungen. Für 2023 rechnet die Organisation mit einem Anstieg, da die Zahl derzeit bereits bei 305’233 Übernachtungen liegt. Die Reisenden aus New York bleiben im Durchschnitt zwei Nächte. Das Projekt, das zwischen Essenstabletts und leichten Turbulenzen durchgeführt wurde, soll auch Uhrmacherkurse in Genf promoten. Die Idee dahinter: Man will die Besucher und Besucherinnen dazu bringen, ihren Aufenthalt um eine oder zwei Nächte zu verlängern.

Bei den Kursen kann man innerhalb nur eines Tages selbst ein Uhrwerk zusammenbauen. Je nachdem, welche Option man wählt, kann man gar mit seiner eigenen Uhr am Handgelenk nach Hause gehen.