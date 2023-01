Ein Bugatti Centodieci ging 2022 in die Schweiz

Die Chance, einen Bugatti, Koenigsegg oder Pagani auf der Strasse zu sehen, ist minimal. Kein Wunder: Oft werden diese Exoten nur in Kleinstserie gebaut, pro Jahr entsteht nur eine zweistellige Zahl. Dennoch schaffen es überraschend viele davon in die – global gesehen – kleine, aber PS-verrückte Schweiz. Wir haben in der Zulassungsstatistik 2022 gestöbert und einige der exklusivsten Preziosen rausgesucht.