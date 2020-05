Zusammenhang mit schwerem Delikt

Diese unbekannte Frau wird als Zeugin dringend gesucht

Im Zusammenhang mit einem schweren Delikt sucht die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl eine unbekannte Zeugin, die sich am 25. August 2018 zwischen Mitternacht und 6 Uhr an der Grütlistrasse in der Stadt Zürich in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Enge im Kreis 2 aufgehalten hatte.