Vertrauen im Homeoffice - Diese Unternehmen sind bei den Mitarbeitenden am beliebtesten

«Das Thema Vertrauen hat eine neue Bedeutung erhalten»

Was ist seit der Corona-Krise besonders wichtig, damit sich Mitarbeitende wohlfühlen?

Michael Hermann: Die Pandemie wirkte wie ein Brennglas. Alles, was schief läuft, läuft doppelt so schief. Alles, worauf die Unternehmen achten können, ist doppelt so wertvoll. In den letzten Monaten war enorm wichtig, dass sich die Mitarbeitenden wahrgenommen gefühlt haben. Und zwar als Mensch und nicht nur als Umsetzer eines Prozesses. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Führungsqualität.