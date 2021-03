Früher neigten unsere Mamis dazu, einen mittelschweren Tobsuchtsanfall zu bekommen, wenn wir unsere Wassergläser unbedacht auf den Glastisch stellten. Heute sind wir diejenigen, die den Tisch putzen. Es müssen also Untersetzer her. Dringend. Findig, wie wir sind, bestellen wir die aber nicht einfach online. Wir legen selbst Hand an und machen aus der Objektifizierung der Spiessigkeit das vielleicht einfachste DIY des Slowdown.