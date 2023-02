Streamingstarts Februar 2023: Diese Vampir-Serie stellt sich gegen Fettfeindlichkeit

In einer Sci-Fi-Serie spielt Billy Crudup einen Verkäufer, der Wohnraum auf dem Mond an die Leute bringt.

«Reginald the Vampire»

Fehlende Repräsentation

«Niemand, der so ist wie wir, wurde in den Medien auch nur im Entferntesten als eine respektierte Person angesehen», erzählt er bei «Slash Film».

Kampf für Vielfalt

Deshalb will der 26-Jährige sich für Vielfalt und Inklusivität stark machen. Das zeigt sich auch in der Serie – in der Pilotfolge sagt Reginald, dass er keine Angst vor dem Wort fett hat: «Wir versuchen, die Kontrolle über dieses Wort zu übernehmen, ihm seine Macht zu nehmen», so Batalon zu «Slash Film».