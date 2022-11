Energiekrise: Diese Verbote drohen bei einem Gasmangel – die Pläne des Bundesrats

Wie der Bund im Falle einer Mangellage konkret reagieren würde, bleibe jedoch noch immer abzuwarten, so Parmelin. Man wisse nicht, wie eine allfällige Gasmangellage aussehen würde. «Wir müssen flexibel sein.» Alle in der Bevölkerung könnten jedoch einen Beitrag dazu leisten, dass es nicht so weit kommt.