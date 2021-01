Offiziell gesucht : Diese Verbrecher laufen alle noch frei herum

Zum Teil liegen ihre Straftaten schon länger zurück, dennoch wird natürlich weiter nach ihnen gefahndet: So etwa nach jenen drei Männern, die 2001 in einer Bijouterie in Luzern Damen-Armbanduhren aus einer Vitrine gestohlen haben.