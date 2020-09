Wer sein Gaming-Erlebnis auf ein neues Level erheben möchte, kann dies ab Donnerstag auf der Website des Luxushändlers Truly Exquisite tun. Dort wird eine vergoldete Playstation 5 angeboten – in limitierter Ausgabe.

So sieht die goldene PS5 aus. Video: Truly Exquisite

Darum gehts Ein Luxushändler aus London verkauft eine vergoldete Version der Playstation 5.

Dieser Spass kostet rund 10’000 Dollar.

Nebst der Konsole wird auch bereits das noch nicht einmal angekündigte iPhone 12 in Gold angepriesen.

Gamen kann mitunter einiges an Kosten verursachen. Zum einen muss eine Konsole oder ein PC angeschafft werden, zum anderen müssen Spiele und allfälliges Zubehör wie Kopfhörer oder Controller gekauft werden. Der Luxushändler Truly Exquisite aus London erhebt die Kosten für das Spielen von Videogames aber nochmals in eine andere Liga.

Ab Donnerstag 10. September, kann auf der Website von Truly Exquisit eine vergoldete Version der neuen Playstation 5 vorbestellt werden. Diese ist mit einer Schicht aus 24-karätigem Gold versehen und kostet rund 10’500 Dollar. Dazu gibt es zwei passende DualSense Controller und einen PS5 3D Pulse Kopfhörer – natürlich beide ebenfalls in Gold eingefasst.

Wer sich dieses Paket vorbestellen will, muss dies allerdings schnell tun. Denn es handelt sich hierbei um eine limitierte Edition von 250 Stücken. Sind sie alle ausverkauft, ist die Chance auf eine vergoldete Playstation 5 ein für alle Mal vertan.

Hoffnung auf andere Farben

Truly Exquisite verspricht auf seiner Website nebst der PS5 auch bereits eine vergoldete Version des noch nicht einmal angekündigten iPhone 12. Wie viel dies kosten wird, ist noch nicht absehbar. Dafür können vergoldete Samsung-Smartphones für beinahe 5000 Dollar bestellt werden. Darüber hinaus verkauft Truly Exquisite Swarovski-Sneakers und iPads und bietet Verschönerungen für Privatautos an.

Falls man aber keine 10’000 Dollar für eine goldene Playstation übrig hat und keinen Gefallen an der weissen Originalausgabe der Konsole finden kann, gibt es dennoch Hoffnung, wie Gamesradar.com berichtet. Wie Kommunikationschef Eric Lempel von Playstation im Juli angekündigt hat, ist nicht ausgeschlossen, dass die PS5 in Zukunft in anderen Farben als ausschliesslich in weiss erhältlich sein wird. «Darüber müssen wir aber erst noch reden. Zuerst einmal ist es ein genug schwieriger Job, überhaupt ein solches Produkt auf den Markt zu bringen, die anderen Farben sind aber nicht vom Tisch», so Lempel.