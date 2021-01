Cyber-Attracken haben in der Krise stark zugenommen. Deshalb könnten die Kosten für die Prämien bei Versicherungen für Cyber-Attacken ebenfalls steigen.

In der Pandemie haben viele Menschen Reisen abgesagt.

So könnten Reiseversicherungen in Zukunft mehr kosten.

Dabei steigen die Kosten in verschiedenen Bereichen, wie Reise- und Unfallversicherungen, Rechtsschutz sowie Cyberkriminalität. «Das könnte dazu führen, dass die Prämien für einige Versicherungen steigen», sagt Versicherungsexperte Felix Schneuwly von Comparis zu 20 Minuten.

Cyberangriffe lassen Prämien steigen

So ist es im Corona-Jahr zu mehr Cyber-Attacken gekommen. Die Zürich-Versicherung verzeichnet eine Zunahme von 250 Prozent. Das liege daran, dass viele Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten. Zuhause lassen sich Angestellten eher zu unvorsichtigen Handlungen verleiten, schreibt die «Sonntagszeitung».

Cyberangriffe gehen ins Geld: Sind sie erfolgreich, können sie Schaden in der Höhe von 10’000 Franken oder mehr anrichten. Laut Schneuwly dürften die Prämien bei Versicherungen für Cyber-Attacken darum in die Höhe schiessen. «Denn die Digitalisierung geht auch nach der Pandemie weiter und das Thema wird Versicherungen in Zukunft noch mehr beschäftigen.»