Corona-Spenden - Diese vier jungen Frauen haben zu viel Geld – und werden es nicht los

Das Ziel dieser vier Schülerinnen ist es, Menschen in Not schnell und unkompliziert zu helfen.

Menschen, die von der Pandemie finanziell nicht betroffen sind, können etwas spenden, während Personen in Not von diesen Beiträgen profitieren.

Per Mail können sich sowohl Geld spendende als auch empfangende Personen bei der Organisation melden. Wenn jemand einen Beitrag erhalten möchte, erwarten die Gründerinnen einen kurzen Beschrieb. «Erzähl uns knapp, wer du bist, was du tust und warum du aufgrund der Pandemie Unterstützung nötig hast», steht auf der Website.

«Wir haben uns beim Ausbruch der Pandemie gefragt, wie man Menschen in Not so schnell und so unkompliziert wie möglich helfen kann. Deshalb ist das ganze System sehr einfach aufgebaut», sagt die Präsidentin.